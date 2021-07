Stiri pe aceeasi tema

- Este asadar ultima zi inainte ca masura luata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta sa intre in vigoare. Incepand de maine, nici macar un test PCR negativ nu ii poate salva de la carantina de 14 zile pe cei nevaccinati, care se intorc din statele rosii, inclusiv din Grecia. Lista CNSU intra…

- Grecia a fost inclusa pe lista rosie, ca urmare a cresterii incidentei cazurilor de coronavirus. Persoanele intra in carantina daca nu au vaccin, iar cele au facut vaccinul nu trebuie sa se izoleze. Lista intra in vigoare la 1 august.

- Grecia, Irlanda si Monaco sunt printre tarile care au intrat pe lista rosie Grecia, Irlanda si Monaco sunt printre tarile care au intrat pe lista rosie, a statelor considerate cu risc epidemiologic ridicat. În urma cresterii incidentei cazurilor de coronavirus, au intrat în…

- Grecia in LISTA ROȘIE : Ce inseamna asta pentru turistii romani care se afla acolo Grecia in LISTA ROȘIE : Ce inseamna asta pentru turistii romani care se afla acolo Grecia a trecut de pragul de infectare de 3 la mie, potrivit noilor date publicate de Centrul European pentru Prevenirea si Controlul…

- Grecia a trecut din zona verde in zona galbena. Persoanele care vin din zona galbena trebuie sa stea in carantina la intrarea in Romania. Sunt scutite de carantina acele persoane care au trecut prin infecția cu sars-cov-2, cele vaccinate și cele care au test negativ.Chiar daca vin dintr-o zona aflata…

- Grecia a trecut din zona verde in zona galbena. Persoanele care vin din zona galbena trebuie sa stea in carantina la intrarea in Romania. Sunt scutite de carantina acele persoane care au trecut prin infecția cu sars-cov-2, cele vaccinate și cele care au test negativ.Chiar daca vin dintr-o zona aflata…

- Lista a fost actualizata în contextul modificarii situației epidemiologice, în mai multe state fiind înregistrate din nou creșteri ale cazurilor COVID-19. Astfel, persoanele care vin din zonele galbena și roșie trebuie…

- Guvernul a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19, pe coduri – verde, galben și roșu. Marea Britanie ramane in zona roșie, din cauza variantei Delta de coronavirus, care se raspandește acolo cu repeziciune. Pe lista verde raman Spania, Italia,…