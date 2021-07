Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea impotriva COVID-19 devine obligatorie in Grecia pentru ingrijitorii de la caminele de batrani si personalul sanitar din centrele publice si private in contextul in care infectiile in tara continua sa creasca, a anuntat luni premierul elen Kyriakos Mitsotakis, potrivit EFE si Reuters. Seful…

- Barurile si restaurantele raman inchise in Moscova, iar evenimentele cu peste 1.000 de spectatori au fost interzise temporar in Rusia, dupa ce cazurile de coronavirus s-au inmulțit. In anumite zone ale Rusiei, vaccinarea este obligatorie. Creste rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Rusia. Astfel,…

- Autoritatile Moscovei au calificat drept „dramatica” miercuri incidenta infectiilor cu SARS-CoV-2 in capitala rusa si au decretat vaccinarea obligatorie a cel putin 60% dintre angajatii sectorului serviciilor, relateaza EFE si Interfax, preluate de Agerpres.