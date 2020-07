Stiri pe aceeasi tema

- Grecia instituie obligativitatea prezentarii unui test COVID-19 negativ și pentru pasagerii din Romania care ajung cu avionul, pana acum aceasta condiție fiind doar la trecerea frontierei terestre.

- Mai mulți turiști romani care au vrut sa-și petreaca vacanța in Grecia au fost nevoiți sa se intoarca in țara, deoarece nu aveau facute testele de coronavirus.Romanii au venit in vacanța fara testul de coronavirus și spun ca au sperat sa treaca granița fara el intrucat știau ca masura intra in vigoare…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca, dupa sedinta pe care o va avea cu ministrul Sanatatii si directorii directiilor de sanatate publica, va transmite un mesaj pentru ca toate centrele acreditate pentru efectuarea de teste pentru coronavirus sa faca analizele necesare romanilor care au sejururi…

