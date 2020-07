Grecia: Guvernul ar putea fi nevoit să restituie miliarde de euro pensionarilor ale căror drepturi au fost diminuate ilegal Guvernul din Grecia ar putea fi nevoit sa restituie miliarde de euro pensionarilor ale caror drepturi au fost diminuate in timpul crizei financiare cu care s-a confruntat aceasta tara in deceniul trecut, a relevat o decizie judecatoreasca facuta publica marti, citata de Reuters si ANA.



Consiliul de Stat, principala instanta administrativa a Greciei, a stabilit ca unele dintre reducerile de pensii impuse in 2015-2016 nu au fost in conformitate cu legea, dar versiunea publicata a deciziei nu contine detaliile exacte.



Grecia, care a primit trei pachete de asistenta financiara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

