Grecia - Epava unei corăbii din epoca romană, descoperită în largul insulei Kefalonia Geologii greci au scanat fundul marii din jurul insulei ionice Kefalonia si au localizat o corabie naufragiata in epoca romana, considerata una dintre cele mai mari ambarcatiuni din acea perioada descoperita in Mediterana, relateaza EFE. Intr-un articol ce va fi publicat in ianuarie de revista Journal of Archaeological Science si care este deja disponibil online, cercetatorii de la departamentul de Geologie al Universitatii din Patras au precizat ca ambarcatiunea, datand din secolul I i. Hr. si avand 34 de metri lungime si 13 metri latime, transporta aproximativ 6.000 de amfore. Autorii articolului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

