Un cutremur de magnitudine 5,8 pe scara Richter s-a inregistrat joi seara, cu putin inainte de ora 21.00 locala, in regiunea Elassona, in apropiere de orasul Larissa in centrul Greciei, a anuntat Observatorul National al Institutului de Geodinamica din Atena, citat de agentia de presa ANA. Seismul s-a produs la o adancime de 10 km si a avut epicentrul la 17 km sud-vest de orasul Elassona, zona care in ultimele ore "vibreaza" non-stop, potrivit portalului grec de stiri In.gr. Miercuri dupa-amiaza, un seism cu magnitudinea 5,9 grade pe scara Richter s-a produs in aceeasi regiune din centrul Greciei.…