Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Patronatelor din Industria Alimentara – Romalimenta se opune „categoric” continuarii masurii de plafonare a adaosului comercial pentru alimentele de baza, prelungirea fiind catastrofala nu numai din punct de vedere al industriei alimentare ci si al consumatorului final, sustine presedintele…

- Biroul de presa al IPJ Vrancea: UPDATE ora 10.26! In accidentul rutier au fost implicate un autoturism, o autoutilitara și un tir. Din nefericire, conducatorul autoturismului, un barbat de 33 de ani, din județul Galați, a decedat. Alte doua persoane au fost ranite și transportate la spital. Traficul…

- Polițiștii Serviciului Rutier intervin la un accident rutier semnalat prin apel 112. Pe Drumul Național 2 E85, la ieșire din municipiul Adjud spre Focșani, a avut loc o coliziune intre un autoturism și o autoutilitara cu 7 locuri. Din primele informații, o persoana este inconștienta iar una este incarcerata.…

- Un grup de 41 de persoane, intre care „guru” roman Gregorian Bivolaru, au fost retinute marti in Franta, sub banuiala ca au legaturi cu o secta internationala acuzata de numeroase derive sub acoperirea practicarii yoga, au consemnat AFP si franceinfo, citand surse judiciare. Informatiile au aparut initial…