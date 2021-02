Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5 s-a produs luni dimineata in largul insulei grecesti Lesbos, fara a fi inregistrate victime sau daune semnificative, a anuntat Institutul de geodinamica al Observatorului National din Atena, potrivit AFP. Seismul a avut loc la 4:46 GMT (7:46 ora locala) si a fost urmat…

- Aproape 3.000 de studenti au sfidat joi interdictia politiei de a se aduna in numar mare si au manifestat la Atena, pentru a treia oara in trei saptamani, impotriva unui proiect de lege ce prevede instalarea de patrule ale politiei in universitati, potrivit www.aljazeera.com . Joi, sute de studenți…

- Bisericile crestine din Grecia au tinut miercuri slujbe de Boboteaza, sfidand in mod deschis restrictiile guvernamentale. Acestea interzic reuniunile publice inclusiv ceremoniile religioase intr-una dintre cele mai importante zile din calendarul ortodox, potrivit Reuters. In ciuda apelului lansat de…

- Fotografia cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis pozand fara masca alaturi de cinci motociclisti in timpul unei plimbari cu o mountain-bike la o ora distanta de Atena a devenit virala pe retelele sociale, starnind o polemica in Grecia, aflata de peste o luna in carantina nationala, informeaza vineri…

- Funcționarii publici și alți angajați din sectorul de stat din Grecia au intrat în greva pentru 24 de ore pentru a pretinde o varietate de revendicari, printre acestea fiind și condiții de protecție mai bune împotriva coronavirusului la locurile de munca, anunța Ekathimerini.Cursele…

- Poliția din Atena a recurs marți, 17 noiembrie, la gaze lacrimogene, grenade si tunuri cu apa pentru a dispersa o manifestație de comemorare a revoltei studențești din 1973 impotriva juntei aflate atunci la putere. Protestul fusese interzis de autoritațile elene din cauza masurilor antidepidemice, relateaza…

- Presedinta Greciei Katerina Sakellaropoulou a depus o coroana de flori marti la Universitatea Politehnica din Atena, care era goala, in onoarea zecilor de morti inregistrati in timpul revoltei sangeroase a studentilor din 1973 impotriva juntei militare atunci la putere, relateaza Reuters, potrivit…

- Un cap de marmura reprezentandu-l pe zeul grec Hermes, datand din secolul III inainte de Hristos, a fost descoperit in centrul Atenei, in timpul sapaturilor la sistemul de canalizare, a anuntat, duminica, Ministerul Culturii, citat de AFP preluat de news.ro Vezi și: Medicul 'erou', doar un…