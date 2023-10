Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a fost lovita de ploi de 600 pana la 800 de litri pe metru patrat in 24 de ore la Magnesia, in centrul tarii, “un fenomen fara precedent” in datele meteorologice ale tarii, a declarat miercuri meteorologul Dimitris Ziakopoulos, citat de AFP. “Se pare ca regiunea muntoasa din Magnesia a fost lovita…

- Ordine de evacuare la periferia oraselor Volos si Lamia, in centrul Greciei. Autoritatile elene au ordonat evacuarea periferiilor a doua orase din centrul Greciei – Volos si Lamia. Aici a izbucnit un nou front de incendii, anunta autoritatile. Potrivit contului oficial al numarului grec de apel de…

- Acest weekend, in Grecia, „risca sa fie cel mai cald din ultimii 50 de ani” din luna iulie, a avertizat vineri un meteorolog la postul public de televiziune, iar duminica se preconizeaza 44°C la Atena si 45°C in Tesalia, in timp ce aceasta tara este afectata de o canicula care urmeaza sa se prelungeasca…

- Gardienii de la Acropola din Atena si de la alte situri arheologice din Grecia isi vor opri activitatea timp de patru ore incepand de joi din cauza conditiilor dificile de munca legate de canicula din Grecia, a anuntat marti sindicatul lor, PEYFA, citat de France Presse.

