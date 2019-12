Grecia acordă drept de vot diasporei sale Parlamentul de la Atena a adoptat joi o lege care le permite grecilor din strainatate sa voteze la alegerile generale, o premiera pentru aceasta tara a carei diaspora numara aproximativ cinci milioane de persoane, potrivit unei surse din legislativ, relateaza AFP.



Marea majoritate a deputatilor, de la partidul conservator Noua Democratie, aflat la putere, si pana la principalul partid al opozitiei de stanga, Syriza, si formatiunea de centru-stanga Kinal, adica 288 din totalul de 300 de alesi, au votat in noaptea de miercuri spre joi in favoarea acestei legi, potrivit aceleiasi surse.

