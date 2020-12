Grecia a obţinut peste 372 milioane euro din vânzarea de frecvenţe 5G Grecia a obtinut peste 372 milioane euro din vanzarea de frecvente 5G Grecia a obtinut 372,26 milioane de euro in urma licitatiei pentru atribuirea de frecvente de telecomunicatii 5G, a anuntat miercuri Autoritatea de Reglementare in Telecomunicatii (EETT), transmite Reuters. Guvernul elen a scos la vânzare drepturile de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de frecvenţe de 700 MHz, 2 GHz, 3.400-3.800 MHz şi 26 GHz. La finalul procedurii de licitaţie, trei operatori de telecomunicaţii - OTE Group, Vodafone şi Wind Hellas - au obţinut frecvenţe… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a obtinut 372,26 milioane de euro (453,78 milioane de dolari) in urma licitatiei pentru atribuirea de frecvente de telecomunicatii 5G, a anuntat miercuri Autoritatea de Reglementare in Telecomunicatii (EETT), transmite agerpres.ro.

- Marea Britanie, criticata pentru decizia de vindecare. Dr. Anthony Fauci, principalul expert epidemiologic din SUA, a criticat viteza autoritatilor britanice de a aproba vaccinul Pfizer/BioNTech, scrie Business Insider, citat de Mediafax. „Daca va grabiti si actionati superficial, oamenii nu isi vor…

- La inceputul anului viitor Italia va incepe campania de vaccinare anti-coronavirus. Campania presupune vaccinarea la scara larga a populației. In prima faza vor fi vaccinate cadrele medicale și persoanele aflate in grupele de risc. Dupa ce vaccinul va fi autorizat, Guvernul italian are in vedere sa…

- Profitul operational al companiei elene Hellenic Telecommunications Organization (OTE) a crescut cu 0,9% in trimestrul trei din 2020, deoarece operatiunile pozitive din Romania au compensat impactul pandemiei de coronavirus (COVID-19) pe piata interna, transmite Reuters potrivit Agerpres. OTE, cel…

- Directorul Pfizer a vandut actiuni de 5,6 mil. dolari in ziua in care titlurile s-au apreciat cu 15%, dupa anuntarea rezultatelor promitatoare ale vaccinului pentru COVID-19 Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, a vandut, luni, actiuni ale grupului farmaceutic american in valoare de aproape 5,6…

- Europa bogata vs. Europa saraca. Cum lupta statele nordice cu pandemia, comparativ cu sudul continentului In contextul in care pandemia de coronavirus a lasat deoparte discutiile despre austeritate, intre economiile din Europa a inceput o cursa a cheltuielilor pentru iesirea din recesiune si revenirea…

- Grupul francez PSA a anuntat joi ca a obtinut 308 milioane de euro in urma vanzarii catre investitori a unei participatii de aproximativ 7% la producatorul de componente auto Faurecia, veniturile obtinute urmand sa fie platite actionarilor, dupa fuziunea sa cu Fiat Chrysler, transmite Reuters. PSA…

- Lanțul de magazine Walmart obtine 8,8 miliarde de dolari in urma vanzarii subsidiarei din Marea Britanie Fratii miliardari britanici Issa si fondul de private equity TDR Capital au anuntat vineri achizitionarea lantului britanic de magazine Asda, de la Walmart, pentru o valoarea de 8,8 miliarde de dolari,…