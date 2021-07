Grecia: A fost arestat ultimul dintre șefii partidului neo-nazist Zorii Aurii Poliția greaca a anunțat joi arestarea numarului doi neo-nazist Zorii Aurii, Christos Pappas, aflat pe fuga de când a fost condamnat la peste 13 ani de închisoare în octombrie, relateaza AFP.

Aproximativ cincizeci de membri ai Zorii Aurii au fost de atunci condamnați dupa un proces maraton de cinci ani și jumatate la Atena. Aceștia au fost urmariți penal pentru formarea unei organizații criminale, crima și deținere ilegala de arme.

Christos Pappas, în vârsta de 59 de ani, a fost arestat dintr-o casa din cartierul Zografou din capitala Greciei - unde poliția… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

