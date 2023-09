Stiri pe aceeasi tema

- Femeile insarcinate si persoanele insotite de copii cu varsta de pana la 5 ani au prioritate la casieriile, ghiseele si casele de marcat de la instituțiile publice și private, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților, ca for decizional.

