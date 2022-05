Regimul din Coreea de Nord se poarta inuman cu femeile gravide. Cele care au fost testate pozitiv pentru COVID-19 sunt forțate sa se plaseze in carantina, fara tratament, in unitați improvizate, ceea ce a dus la creșterea abrupta a numarului de copii morți la naștere. Singurele ingrijiri medicale pe care le primesc ele sunt doua […] The post Gravidele bolnave de Covid-19, chinuite in Coreea de Nord: motivul pentru care se nasc multi copii morti! first appeared on Ziarul National .