Azi noapte, la ora 01.08, ISU Brașov a fost anuntat de producerea unui accident pe DN 1, in localitatea Vistea de Jos. Un autoturism a intrat intr -o casa. In urma accidentului 3 persoane au ramas incarcerate. La fata locului s-au deplasat doua echipaje de descarcerare, doua echipaje SMURD, doua ambulanțe SAJ și o autospeciala cu apa si spuma. Din pacate, o persoana de sex masculin, in varsta de 21 de ani, a decedat. Aceasta a fost resuscitata de catre medici, dar din pacate nu a raspuns manevrelor de resuscitare si a fost declarata decedata. Celelalte doua victime (pers sex masculin- 23 ani si…