Grav accident la Crasna: o fetiță de 12 ani a fost rănită Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa-amiaza in localitatea Crasna. Potrivit primelor informații, au fost implicate doua autoturisme, iar o fetița de 12 ani a fost ranita o fetița. Aceasta acuza dureri de spate. Impactul dintre cele doua mașini a fost atat de puternic incat una dintre ele a fost cuprinsa de […] Articolul Grav accident la Crasna: o fetița de 12 ani a fost ranita apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

