- „Bilantul provizoriu este de opt morti si doi raniti transportati de urgenta la spitalul pediatric Regina Margherita din Torino”, a precizat purtatorul de cuvant al serviciilor de salvare, Walter Milan.In imagini transmise de pompieri se vad ramasitele cabinei intr-o zona impadurita extrem de abrupta,…

- Parte a flotei Evergreen, uriașul cargobot Ever Given a fost repus pe linia de plutire dupa mai multe zile in care a blocat Canalul Suez. Compania de servicii maritime Inchcape a raportat deja ca nava a fost eliberata. Mai sunt necesare operațiuni pentru a permite reluarea circulației prin Canalul Suez,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a vaccinat marti cu prima doza de vaccin anti-COVID-19, in timpul unei deplasari pe linia frontului din estul tarii, dorind astfel sa-si incurajeze concetatenii, multi reticenti fata de vaccin, relateaza AFP si Reuters. ''M-am vaccinat…