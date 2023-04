Grâul a ajuns la cel mai mic nivel, începând din septembrie 2021 Prețul graului este in scadere, saptamana trecuta atingandu-se cel mai scazut nivel, incepand din septembrie 2021. Tendința se manifesta la nivel global, chiar daca nu la fel de puternic precum in Europa sau la Marea Neagra. Pe piața europeana, cotațiile futures au inregistrat, saptamana trecuta, o scadere de 18,25 euro/tona, pana la mai puțin de 243 de euro pe tona, cel mai redus nivel din septembrie 2021. In același timp, noua recolta din acest an era tranzacționata la un preț de 244 de euro pe tona, potrivit agrarheute.com. La acest moment, exista doua evenimente care preocupa in mod special… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

