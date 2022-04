Dmitri Medvedev, secretar adjunct al Consiliului de Securitate Nationala rus, avertizeaza ca Rusia, un important exportator de grau, si-ar putea limita livrarile doar la tarile ”prietene”, in contextul sanctiunilor occidentale impotriva Moscovei dupa invadarea Ucrainei de fortele ruse, potrivit Reuters. Plațile se vor putea face atat in ruble, cat si in monedele nationale ale acestor țari in proportii convenite. ”Vom furniza produse agricole si alimentare doar prietenilor nostri. Din fericire avem multi prieteni si ei nu sunt deloc in Europa sau America de Nord”, a declarat Dmitri Medvedev, fostul…