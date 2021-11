Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe data de 28 octombrie 2021, in intervalul orelor 10:00-18:00, cele 2 puncte de vaccinare mobile se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Rișcani, strada Socoleni, 7/2, adiacent Piața „Ceucari”, iar autobuzul se va deplasa in comuna…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca marți, 12 octombrie, a. c., in intervalul orelor 10:00-18:00, cele 2 puncte de vaccinare mobile se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Ciocana, bulevardul Mircea cel Batran, 32, adiacent magazin „Kaufland”, iar autobuzul se va deplasa…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca luni, 27 septembrie, a. c., in intervalul orelor 10:00-18:00, cele 2 puncte de vaccinare mobile se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Ciocana, bulevardul Mircea cel Batran, 32, adiacent Centrul Comercial „KAUFLAND”, iar autobuzul…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca luni, 20 septembrie, a. c., in intervalul orelor 10:00-18:00, cele 2 puncte de vaccinare mobile se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Buiucani, strada Alba Iulia, adiacent Piața „Delfin”, iar autobuzul se va deplasa in comuna Ghidighici,…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca marți, 14 septembrie, a. c., in intervalul orelor 10:00-18:00, cele 2 puncte de vaccinare mobile se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Centru, Piața Marii Adunari Naționale, adiacent strada A. Pușkin, iar autobuzul se va deplasa…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe data de 20 august, in intervalul orelor 10:00-18:00, cele 2 puncte de vaccinare mobile, se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Buiucani, strada Alba Iulia, in preajma pieței „Delfin”, iar autobuzul se va deplasa in satul Gratiești,…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca astazi, 16 august, in intervalul orelor 10:00-18:00, cele doua puncte de vaccinare mobile: troleibuz și autobuz, se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Botanica, str. Sarmizegetusa, adiacent Uzina „Giuvaer”, iar autobuzul se va…