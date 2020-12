Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 23 de persoane care au participat, joi, la funeraliile liderului clanului Duduianu, Nicolae Duduianu, mort in Penitenciarul Spital Mioveni, au primit amenzi pentru ca nu au respectat masurile de limitare...

- Grațian și Ciprian Duduianu au fost aduși din arest, joi, sa participe la funeraliile tatalui lor, Nicolae, liderul clanului Duduianu, care a murit marți la Penitenciarul-Spital Mioveni, a transmis Poliția Capitalei. Liderul clanului Duduianu a fost inmormantat joi in jurul pranzului. Evenimentul a…

- E din nou nebunie la inmormanarea unui membru din clanul Duduianu. Pe surse, in presa au aparut informații privind noi negocieri intre poliție și clanul care ar fi vrut sa il duca pe Nicolae Duduianu acasa. Tatal lui Emi Pian a fost dus direct la capela, insa la cimitir s-au strans sute de oameni…

- Durere de nedescris pentru familia Duduianu! Nicolae Duduianu, tatal celebrului interlop Emi Pian, s-a stins din viața, dupa ce a suferit un stop cardiac! Unde va fi inmormantat Duduianu Senior? Gestul facut de Grațian și Ciprian de dincolo de gratii!

- La doar patru luni de la moartea lui Emi Pian, Nicolae Duduianu, tatal celebrului interlop, a murit in inchisoare, potrivit postului de televiziune Romania TV. Pian Senior ar fi decedat in urma unui infarct. Din primele informații se pare ca, acesta a murit, noaptea trecuta, in Spitalul Penitenciarului…

- Mai este puțin și se face un an de cand Cornel Galeș nu mai este printre noi! Afaceristul s-a stins din viața pe data de 1 decembrie 2019! Motivul pentru care Claudia, fiica lui Cornel Galeș, nu a mers niciodata la mormantul tatalui sau! Finul fostului afacerist face dezvaluiri neștiute!

- Nu a alergat pentru premii, nici pentru glorie. Dar are parte și de premii, și de glorie. Pentru tanarul botoșanean, linia de sosire nu inseamna și finalul cursei, pentru ca dincolo de tot ce inseamna competiție, podium, performanțe se mai afla ceva: dragostea nemarginita pentru tatal sau.