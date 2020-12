Grasu XXL s-a despărțit de Laura Andreșan! ”Vestea vreau să știți de la mine” Desparțirea vine un val de laude la adresa celor doi, care au reușit sa ingroape trecutul și sa se ascunda de mass media pentru a-și construi o viața liniștita, fara sa faca opinia publica partașa la intimitatea lor. In urma cu un an și jumatate cei doi au devenit parinții unei frumoase fetițe. Laura Maria Andreșan a ingropat de mult titulatura de ”Profa de sex” și activitatea sa in zona filmelor pentru adulți, a absolvit psihologia (la Universitatea Ecologica din București, are studii de master) și și-a deschis propriul cabinet de psihologie, cere ii poarta numele. Cat despre solist, acesta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Laura Andreșan nu mai arata deloc ca acum cațiva ani, cand era cunoscuta drept „Profa de amor”. Iubita lui Grasu XXL este acum o familista convinsa, fiind mama de mai bine de un an. Cum arata acum diva de altadata?

- Site-ul Radio România Actualitați anunța, vineri, pierderea colegului lor Razvan Tomescu, jurnalist care a relatat de la opt ediții ale Jocurilor Olimpice de iarna sau de vara. Gazetarul a pierdut lupta cu Covid-19, virus cu care se infectase.Mesajul colegilor de la Radio România Actualitați"Razvan…

- ​De acum este oficial: Dan Petrescu nu mai este antrenorul celor de la CFR Cluj, tehnicianul oferind o ampla declarație dupa desparțirea de campioana României. Cele doua parți au ajuns la o înțelegere în cursul zilei de luni. Ce a spus Dan Petrescu dupa desparțirea de CFR Cluj…

- Meciul de fotbal programat diseara la Bucuresti in Liga Natiunilor, Romania – Norvegia, a fost anulat. Vestea șocanta a venit noaptea trecuta, chiar de la forul european. UEFA a informat Federatia de la Bucuresti ca in urma cazului pozitiv de Covid 19 din lotul Norvegiei, și dupa intalnirea de aseara…

- Cristina spune ca totul a inceput de la dorinta de a-si sarbatori fiica si de la faptul ca unul dintre oamenii dragi invitati a relatat ca ”a avut o jena in gat, probabil "de la apa rece", dar si ca o "ruda apropiata nu s-ar simti bine”. "Pacienta din salonul 13 M-a lovit! M-a lovit…

- Rudele unui pacient care a murit din cauza infectarii cu COVID-19 in secția de Terapie Intensiva a Institutului ”Marius Nasta” din București au incercat sa intre cu forța in spital și in ATI, peste pacienții intubați, forțand ferestrele. Mai mult, personalul medical și agenții de faza au fost injurați…

- Spitalele care trateaza pacienții infectați cu COVID se confrunta cu o situație ingrijoratoare, deoarece sunt pline, iar toate locurile la Terapie Intensiva sunt ocupate, potrivit Digi24. Cu toate ca in București sunt peste 1.500 de paturi, managerii de spitale non-COVID incearca inca de ieri sa transfere…