Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Padurea de Maine anunța deschiderea unei noi runde de finanțari nerambursabile in cadrul programului Comunitațile Padurii de Maine. Pentru anul 2024, bugetul alocat este de 150.000 de Euro, iar granturile pot ajunge la 30.000 de Euro pentru un proiect. Proiectele pot fi depuse pana pe 31 martie.…

- LISTA… In ciuda nemulțumirilor constante pe care locuitorii muncipiului Vaslui le afișeaza pe rețelele de socializare cu privire la cum e condus orașul, atunci cand a fost vorba sa depuna proiecte in cadrul Bugetarii Participative, nu a fost prea mare inghesuiala. Este adevarat ca nici Primaria Vaslui…

- Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR) a aprobat extinderea programului de operare, formulata de Aeroportul International Brasov-Ghimbav in 27 septembrie 2023, cu completarile ulterioare transmise intre octombrie 2023 – ianuarie 2024, transmite News.ro, care citeaza un comunicat. Astfel, incepand…

- OMV Petrom va achiziționa de la RNV Infrastructure un pachet de 50% din acțiunile Electrocentrale Borzești, care deține proiecte din surse regenerabile cu o capacitate de aproximativ 1 GW, din care 950 MW eolian și 50 MW fotovoltaic, arata compania petroliera intr-un comunicat. Proiectele vor fi dezvoltate,…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 28 decembrie 2023:PROIECTE DE LEGIPROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule…

- Un numar de 49 de proiecte in valoare totala de peste un miliard de euro au fost depuse in prima sesiune a Programului „InvestAlim” dedicat procesatorilor romani, a anunțat ministrul Agriculturii Florin Barbu. Suma de peste 1 miliard de euro include și partea de confinanțare, a mai precizat ministrul…

- Proiectele de dezvoltare locala prin implementarea programului LEADER vor continua sa fie finanțate din bugetul de stat. Condițiile de acordare a subvențiilor in avans in cadrul Programului LEADER au fost ajustate la noile prevederi legale. In acest sens, Executivul a aprobat modificarile la Regulamentul…

- O noua sesiune de finanțare pentru persoanele fizice in cadrul programului Rabla Plus se va deschide de joi, 23 noiembrie, ora 10.00 am și va ține pana pe 08 decembrie, ora 23.59 pm. Astfel, incepand de joi, persoanele fizice se pot adresa producatorilor/dealerilor validați, in vederea indeplinirii…