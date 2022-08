Granturi de 30 de milioane de lei pentru creşterea competitivităţii industriei prelucrătoare Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, un memorandum privind acordarea unor granturi in valoare de 30 de milioane de lei, in 2022 si 2023, pentru companiile care activeaza in sectoarele industriei prelucratoare si al recuperarii materialelor, precum si in infrastructura pentru evaluarea conformitatii produselor industriale. Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, bugetul schemei de ajutor de minimis este de 10 milioane de lei pentru anul 2022, respectiv 20 milioane de lei pentru anul 2023, platile urmand sa fie efectuate pana la data de 31 decembrie 2027. „Continuam seria de masuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

