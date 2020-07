Grant Imahara, fost realizator MythBusters la Discovery, a murit la 49 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Grant Imahara, inginer și co-prezentator al emisiunii MythBusters de pe Discovery, a murit la 49 de ani, in urma unui anevrism cerebral. Inginer pasionat de robotica, Grant Imahara a fost co-prezentator in emisiunea dedicata științei, MythBusters. El a proiectat si construit roboti pentru spectacol…

- Serialul „Dead to Me”, cu Christina Applegate, Linda Cardellini si James Marsden in distributie, se va incheia odata cu al treilea sezon, a anuntat luni Netflix, potrivit news.ro.Potrivit Variety, serviciul de streaming a mai anuntat ca a incheiat un contract multianual cu Liz Feldman, creatoarea…

- Corneliu Dinu, profesor doctor inginer la Facultatea de Geologie si Geofizica din cadrul Universitatii Bucuresti, a murit. "Am aflat cu tristețe ca ne-a parasit profesorul Corneliu Dinu, colegul nostru de la Facultatea de Geologie, decan al acestei facultați timp de 14 ani, caruia ii raman…

- Luptatoarea japoneza Hana Kimura, star in reality-show-ul "Terrace House" difuzat de Netflix, a murit la varsta de 22 de ani, informeaza BBC. Stardom Wrestling, organizatia cu care sportiva se afla sub contract, a confirmat decesul acesteia si a cerut fanilor sa fie "respectuosi". Inainte de a muri,…

- Actorul Fred Willard, cunoscut pentru rolurile din „Everybody Loves Raymond” si „Modern Family”, a murit la varsta de 86 de ani, scrie Variety, potrivit news.ro.Willard - care va putea fi vazut in serialul „Space Force”, pe care Netflix il va lansa la finalul lunii - a murit vineri, in casa…

- Tarvaris Jackson a murit intr-un accident in Alabama, a raportat Insider Network NFL, Ian Rapoport, potrivit unui purtator de cuvant al Tennessee State University. Tarvaris Jackson facea parte din echipa Vikings inca din anul 2006. A stat cinci sezoane in Minnesota, luand parte la 20 de meciuri,…