- Cateodata este bine sa fii activ la ore mai tarzii, pentru ca am fost unul dintre primii fani care s-au uitat pe repeat la trailer-ul lui Grand Theft Auto VI. Stateam in fotoliu, ma uitam pe YouTube și așteptam sa ma ia somnul, și cat cautam un video nou am ramas masca cand am vazut ca Rockstar a publicat…

- Rockstar Games, compania care dezvolta jocurile video Grand Theft Auto, a anunțat data de lansare a primului trailer pentru urmatorul joc din serie, GTA 6. Ultimul joc Grand Theft Auto, GTA V, a fost lansat in urma cu mai bine de 10 ani, pe 17 septembrie 2013. Fanii francizei așteapta cu sufletul la…

- A aparut o noua metoda de inșelatorie in mediul online și, din pacate, mulți au cazut deja in plasa. Aceasta noua escrocherie a fost mutata pe YouTube, iar utilizatorii sunt indemnați sa acceseze site-uri periculoase și sa iși introduca datele personale. Noua metoda de a escroca oamenii are loc pe YouTube,…

- Vladimir Soloviov, principalul propagandist al lui Putin, și-a dat afara un angajat al canalului sau media, pentru ca respectivul a declarat intr-o emisiune ca Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de externe, bea mult și este antisemita. Soloviov și-a cerut scuze Ministerului de…

- O racheta japoneza care transporta un mic modul lunar a decolat joi, dupa trei intarzieri la sfarsitul lunii august din cauza vremii nefavorabile, potrivit videoclipului oficial al lansarii transmis in direct pe YouTube, relateaza AFP.