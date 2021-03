Grammy2021/ Taylor Swift a câştigat premiul pentru albumul anului cu Folklore

Superstarul pop Taylor Swift a câştigat duminică seară premiul Grammy la categoria albumul anului cu LP-ul "Folklore", transmite Reuters. When you accept the GRAMMY for Album Of The Year with your crew. #GRAMMYs pic.twitter.com/8SY8dypUyH—… [citeste mai departe]