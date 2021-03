Stiri pe aceeasi tema

- Taylor Swift si Billie Eilish au castigat, duminica, principalele premii ale celei de-a 63-a editii a galei Grammy, iar Beyonce a obtinut premii la patru categorii, devenind cea mai premiata femeie din istoria Grammy, transmite Reuters, citeaza Agerpres.

- Starul britanic Harry Styles a castigat duminica seara primul sau premiu Grammy din cariera, reusind sa se impuna la categoria de interpretare pop solo cu piesa "Watermelon Sugar", transmite Reuters. La aceasta categoria au mai fost nominalizati Taylor Swift, Dua Lipa, Billie…

- Solista rap Megan Thee Stallion a primit premiul Grammy la categoria cel mai bun nou artist, duminica, in cadrul unei ceremonii care si-a propus sa faca uitata epidemia de coronavirus care a strivit spectacolele de muzica live, noteaza Reuters. Cantareata in varsta de 26 de ani din Texas…

- Kanye West, Beyonce si Billie Eilish au castigat duminica primele premii Grammy, la o ceremonie reinventata, in care industria muzicala spera lase in urma pandemia ce dureaza de un an, transmite Reuters. Sursa foto: nbcnews.com Datorita numarului mare de categorii recunoscute de Grammy in fiecare…

- Gala premiilor Grammy 2021, care ar fi trebuit sa aiba loc la finalul lunii ianuarie, a fost amanata din cauza pandemiei de COVID-19. Cand va avea loc ceremonia. Gala premiilor Grammy 2021, ediția cu numarul 63 a celor mai importante premii din industria muzicala, a fost amanata din cauza pandemiei…