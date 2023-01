Stiri pe aceeasi tema

- Te uiti cu interes spre business-urile din mediul online care se bucura de succes absolut? Ai vrea sa le afli secretul, sa afli ce le face sa fie atat de vizibile si placute de catre internauti? Nu e greu deloc! Tot secretul este de fapt sa ai o idee inovatoare, caci de restul se va ocupa agentia…

- Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a ridicat mijloace banești, echivalente cu circa 675.000 de lei, in cadrul cauzei penale in care sint cercetați trei angajați ai Serviciului Vamal și un broker. Este vorba despre 5.000 de euro și 29.950 de dolari, depuși intr-o entitate bancara…

- Agenția de recuperare a bunurilor infracționale a CNA a ridicat mijloace banești, echivalente cu circa 675 000 de lei, in cadrul cauzei penale in care sunt cercetați trei angajați ai Serviciului Vamal și un broker.

- In perioada 7-8 decembrie, Agenția de Mediu este gazda ședinței Grupului de lucru moldo-ucrainean pentru Monitoring și Schimb de Informație din cadrul „Comisiei pentru utilizarea durabila și protecția bazinului riului Nistru (Comisia Nistru)”. Republica Moldova este reprezentata la eveniment de membrii…

- Agentia pentru Sanatate si Siguranta din Marea Britanie (UKHSA) a indemnat parintii sa fie vigilenti, dupa ce in acest sezon in Anglia au fost inregistrate cinci decese la copii sub 10 ani in termen de sapte zile de la diagnosticarea cu boala streptococica invaziva de grup A. Un al saselea deces a fost…

- Bunuri in valoare de peste 4 milioane de lei au fost indisponibilizate de Agentia de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), din cadrul CNA, in baza delegațiilor procurorilor, saptamana trecuta. Printre acestea se numara 21 de bunuri sechestrate in doua cazuri de spalare de bani și abuz de putere…

- Conducerea Primariei comunei Zagar anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare drum comunal DC 63 in comuna Zagar județul Mureș", propus a fi amplasat in comuna Zagar, identificat prin C.F. 50764, 50768. 51086, 51092, 51081, 51076/Zagar".…

- Conducerea Primariei Orașului Iernut anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extinderea rețelei de apa, canalizare, branșamente și racorduri in satul Lechința, orașul Iernut, județul Mureș", propus a fi amplasat in orașul Iernut, satul…