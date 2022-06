Stiri pe aceeasi tema

- La 21 iunie, ziua solstitiului de vara, este sarbatorita Ziua internationala Yoga.Esenta yoga este echilibrul, nu doar echilibrul in interiorul corpului sau cel dintre minte si corp, ci si echilibrul relatiei omului cu lumea. Yoga pune accent pe valorile atentiei, moderatiei, disciplinei si perseverentei…

- Ieri, 13 iunie, cele 12 firme care fac parte din delegația de afaceri timișeana aflate in misiunea economica organizata de CCIAT in Statele Unite ale Americii, intre 9 și 19 iunie, au partipat la primul eveniment de netwoking desfașurat la Camera de Comerț Romano-Americana din New York. „In prezența…

- O echipa de fotbal dobandeste experienta superioara pe masura creșterii complexitații jocurilor, a intalnirilor cu adversari de valoare, de la care are ce invața. Prin aceasta experiența au trecut si fotbalistele de la echipa Atletic Olimpia Gherla, care evolueaza in liga a II-a și care au jucat in…

- Andreea Marin este foarte mandra de fiica ei și a lui Ștefan Banica. De curand, Violeta a participat la un concurs de cultura generala și s-a calificat pentru faza internaționala. Andreea Marin a avut grija ca fiica ei sa aiba o educație aleasa, iar Violeta a fost dintotdeauna un copil cuminte și ascultator.…

- Adina Postelnicu a știut de mica ceea ce și-a dorit sa faca. Și anume, sa cante! Dat fiind faptul ca mama sa nu era de acord sa faca muzica și-și dorea o alta cariera pentru ea, i-a ascuns mult timp ca lua lecții de canto. Pana cand, intr-o zi, femeia a aflat ca fiica sa […] The post Artista din Romania,…

- La 25 mai 1979, un baiețel in varsta de 6 ani din New York disparea fara urma. A urmat o ampla campanie de cautare. S-au inalțat baloane spre cer, au fost legate panglici roz in copaci, au fost impanzite orașele cu afișe reprezentand chipul celui disparut și au fost anunțate recompense fabuloase, intrucat…

- Marele premiu al festivalului-Concurs “Lada cu Zestre” a fost castigat si in acest an de Ghiroda. Evenimentul ajuns la cea de-a XV-a ediție, cu peste 1.000 de artisti, a avut reprezentanti din patru zone timisene: Ghiroda (Giarmata Vii), Giarmata, Jimbolia și Buziaș. La Giarmata Vii, evenimentul a avut…

- Modelul electric Hyundai Ioniq 5 a caștigat, oficial, titlul Mașina Anului 2022 in lume. Concursul s-a desfașurat in cadrul Salonului Auto de la New York, iar juriul a fost format din 102 jurnaliști din 33 de țari. Alaturi de Ioniq 5, au terminat pe podium Ford Mustang Mach-E și Kia EV6, ele fiind,…