Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu indeplinește niciun criteriu pentru adoptarea monedei euro, a transmis miercuri Comisia Europeana. Europarlamentarul PSD Victor Negrescu spune ca obiectivul Romaniei de a adera la zona euro a fost subminat de actuala guvernare.Citește și: SURSE - Miza ascunsa a moțiunii de cenzura:…

- Comisia Europeana a publicat astazi rezultatele celui mai recent sondaj Eurobarometru special privind corupția. Conform sondajului, corupția este inacceptabila pentru o majoritate considerabila a europenilor (69 %). Puțin peste șapte din zece europeni cred ca, in țara lor, corupția este larg raspandita…

- Iasul se afla pe locul al doilea dupa ponderea cea mai mare a copiilor sub 18 ani in populatia dupa domiciliu pe judete, cu un procent de 21,4-. Pe primul loc este judetul Suceava, cu 22,3-, iar pe locul al treilea Bistrita-Nasaud, cu 21,1-. La fel ca in ultimii ani, ponderea baietilor in segmentul…

- Comisia Europeana a facut mai multe recomandari Romaniei pentru luarea unor masuri economice in vederea unui raspuns coordonat la pandemia cauzata de coronavirus. Potrivit unui comunicat al CE, Comisia a prezentat recomandari specifice fiecarei țari in care furnizeaza orientari de politica economica…

- Comisia Europeana a facut mai multe recomandari Romaniei pentru luarea unor masuri economice in vederea unui raspuns coordonat la pandemia cauzata de coronavirus. Potrivit unui comunicat al CE, Comisia a prezentat recomandari specifice fiecarei țari in care furnizeaza orientari de politica economica…

- Agenția de evaluare financiara Fitch a anunțat ca a inrautațit de la „stabila” la „negativa” perspectiva asupra ratingului de credit al statului roman și a reconfirmat totodata calificativul „BBB-” aferent datoriei guvernamentale romanești pe termen lung in valuta, fapt care menține obligațiunile de…

- Institutiile publice din Romania, dar si institutiile private vor lucra cu Trezoreria doar de la distanta, incepand din 20 aprilie, a anuntat joi ministrul Finantelor, Florin Citu, la Realitatea Plus."Continua proiectul de digitalizare a Ministerului Finantelor si ANAF. Suntem in testari cu…