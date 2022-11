Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 29 noiembrie, Republica Moldova va primi energie electrica din Romania. Aproape trei sferturi din energia electrica necesara Republicii Moldova va fi livrata de Romania, a anunțat secretarul de stat pentru Energie de la Chișinau, Constantin Borosan, transmite Știri.md. Fii la curent…

- La noua luni de la declansare, razboiul din Ucraina produce in continuare rani si in Republica Moldova, o tara pomenita in fata unor crize umanitare, energetice si economice fara precedent. La inceput, in primele luni ale razboiului, Chisinaul a trebuit sa gestioneze un val gigantic de refugiati ucraineni,…

- O pana uriașa de curent, care a afectat mai multe regiuni ale Republicii Moldova, s-a produs marți seara in urma unor bombardamente ruse asupra Ucrainei. Linia care aduce energie electrica din Romania ar fi fost deconectata.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat sambata ca Romania asigura Republicii Moldova in acest moment peste 90% din necesarul de consum de energie electrica. „Situatia este grava, pentru ca in acest moment Republica Moldova are o situatie energetica foarte complicata, fiind dependenta…

- Actualul deficit de energie este atat de mare incat autoritatile din Republica Moldova iau in calcul si cele mai negre scenarii, printre care si deconectarea totala a unor localitati, in intervalul anumitor ore. Declarația a fost facuta de ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei…

- Republica Moldova cumpara energie electrica din Romania la acelasi pret pe care-l achita si cetatenii de peste Prut. Ministrul Infrastructurii, Andrei Spinu, a dezmintit pentru TVR Moldova informatiile aparute in spatiul public, potrivit carora compania detinuta de statul roman ar vinde Republicii Moldova…

- Dupa ce Ucraina a oprit exporturile de electricitate din cauza bombardamentelor rusești, guvernul a decis: producatorii de energie din Romania, obligați sa vanda energie electrica la preț redus Republicii Moldova.