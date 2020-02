Gradul de ocupare a funcțiilor la IPJ Gorj: 92,76%

IPJ Gorj a prezentat, joi, bilanțul activitații pentru anul 2019. La nivelul instituției, procentul de ocupare a funcțiilor a fost 92,76%. „La data de 31.12.2019, statul de organizare al unitatii avea prevazute 898 functii, din care: 172 ofiteri, 696 agenti si 30 personal contractual. Procentul de incadrare a fost de 92,76%. Inspectoratul de Politie Judetean Gorj are un personal tanar – varsta medie a politistilor este de 37 de ani", potrivit reprezentanților IPJ Gorj. Din cele 172 de funcții de ofițeri prevazute sunt ocupate 142, iar 30 sunt vacante.

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

