- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat astazi la ora 13:00 noul bilanț al zilei, insa iata ca avem și primul județ din Romania care a depașit cifra 5 la gradul de infectare cu coronavirus!

- De doua saptamani, elevii din București, dar și din alte orașe din țara au revenit la cursurile online, asta dupa ce gradul de infectare cu coronavirus a crescut peste 3 la mia de locuitori. Cum vor se face cursurile incepand de luni!

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 406 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.700 de teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 225, Lugoj – 7, Buziaș – 3, Ciacova – 9, Deta – 1, Gataia – 1, Jimbolia […]…

- Social Județul Teleorman a depașit rata de 1,5 de infectare cu COVID-19 09/10/2020 13:22 In opt județe din țara, intre care și Teleorman, coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este peste pragul de 1,5, potrivit celei mai recente informari a Grupului de Comunicare…

- BILANT CORONAVIRUS 5 OCTOMBRIE. Comitetul Național pentru Situații de Urgența se reunește luni pentru a lua decizii penru perioada urmatoare in conditiile in care de cateva zile Romania a inregistrat zilnic peste 2.000 de imbolnaviri COVID-19. Duminica, Romania a inregistrat un nou…

- La data de 6 septembrie, in județ, de la inceputul pandemiei, se inregistreaza 1208 persoane pozitive, 963 de persoane vindecate și 48 de decese. Sambata, in Alba, au fost prelucrate 257 de probe (131 la DSP si 126 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 62.590.…

- Bilant al noilor cazuri de infectare cu coronavirus Autoritațile au anunțat 1.365 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, din aproape 24.000 de teste, bilanțul depașind astfel 91.200 de îmbolnaviri de la debutul pandemiei. Cele mai multe cazuri noi în ultimele 24 de ore s-au…

- Si Romania mentine tara noastra in lista celor cu risc sporit de infectie. Intr-un document emis, zilele trecute, de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta de la Bucuresti, Moldova se regaseste printre tarile incluse in zona galbena din cauza numarului foarte mare de