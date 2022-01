Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce la finele anului trecut am predat catre Liceul de Arta ”Gh. Tattarescu” noul sediu, situat langa Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vrancea, astazi am participat la ședința Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, unde am discutat…

- Economie Contractul de finanțare pentru creșterea performanței energetice a cladirii comandamentului Unitații Militare 0723 Alexandria a fost semnat de ministrul Dezvoltarii noiembrie 26, 2021 15:01 28 de noi contracte de finantare pentru reabilitarea, modernizarea și utilarea mai multor unitați…

- DANTEX S.A.,cu sediul in mun. Satu Mare, str. Botizului, nr. 9, jud. Satu Mare, Romania, și Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației in calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est in calitate de Organism Intermediar au semnat la data de ...

- ■ valoare eligibila totala a proiectului este de 6.492.423 de lei, cofinantarea primarei fiind foarte mica Pe pagina de Facebook a primarului orasului Roman este consemnat faptul ca marti, 9 noiembrie, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a transmis ca printre cele 16 noi contracte…

- Consiliul Județean Vrancea continua demersurile pentru consolidarea și restaurarea Casei Memoriale „Al. Vlahuța”, din satul Dragosloveni, comuna Dumbraveni. In acest sens, Consiliul Județrean a aprobat, in ședința ordinara, proiectul de hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor…