Gradinita noua cu 200 de locuri in Codrescu

Continua lucrarile de reabilitare și amenajare a unei gradinițe noi in spațiile fostei policlinici cu plata de pe strada Codrescu, nr. 5. Autorizația de construire pentru execuția lucrarilor a fost semnata de primarul Mihai Chirica la sfarșitul lunii martie. Lucrarile vor fi executate in cel mult un an de Pavi-Lux SRL, pentru o suma de 3.331.966,16 lei, fara TVA, respectiv 3.965.039,73 lei, cu TVA. Noua gradinița va avea o capacitate totala de 200 de locuri in opt sali de grupa. Investiția totala in noua unitate de invațamant, care include mobilier, dotari, utilitați etc., are o valoare estimata…