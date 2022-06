Grădiniță din vestul țării, vandalizată cu amenințări pentru că e văruită în culorile curcubeului Un milion de euro au fost investiti in modernizarea gradinitei „Piticot” din Hunedoara, fonduri europene accesate de primarie, iar lucrarile sunt inca in desfașurare, intr-un stadiu avansat. In aceasta dimineața, locuitorii din zona au constatat ca peretii exteriori au fost mazgaliti cu var, iar autorii vandalizarii au lasat mesaje de ura si amenintare (pe care […] Articolul Gradinița din vestul țarii, vandalizata cu amenințari pentru ca e varuita in culorile curcubeului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a produs sambata in județul Hunedoara, soldat cu șapte victime, printre care un copil inconștient. Autoritațile au fost in alerta. Accidentul rutier a avut loc in localitatea Carnești, județul Hunedoara. In accident au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau opt persoane,…

- ANM a anunțat cod portocaliu de vreme severa imediata in județul Hunedoara, respectiv cod galben de inundații in județele Arad și Bihor. Fenomene meteorologice asteptate in județul Hunedoara intre orele 16.30 și 17.30 cuprind: grindina de dimensiuni medii și posibil mari, averse torențiale ce vor acumula…

- ANM a anunțat cod portocaliu de vreme severa imediata in județul Hunedoara, respectiv cod galben de inundații in județele Arad și Bihor. Fenomene meteorologice asteptate in județul Hunedoara intre orele 16.30 și 17.30 cuprind: grindina de dimensiuni medii și posibil mari, averse torențiale ce vor acumula…

- Accidentele auto devin tot mai grave si in zonele urbane din tara. In aceasta seara soferul unei masini a pierdut controlul volanului in zona Hasdat, din municipiul Hunedoara, si a intrat cu intr-un copac de pe marginea drumului. Un barbat a murit, in timp ce cealalta persoana din masina a fost ranita,…

- Un barbat in varsta de 84 de ani a murit astazi dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de opt metri, in satul Campuri Surduc, din judetul Hunedoara. Pompierii militari au intervenit si au recuperat trupul persoanei in etate, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, citat de…

- O femeie a murit și alta a fost ranita grav, intr-un accident rutier produs vineri pe DN 66, in apropierea localitații Maceu, județul Hunedoara, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un cap de pod.

- Un tanar de 22 de ani a murit intr-un accident produs miercuri dimineața pe un drum județean din Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, accidentul a avut loc pe DJ 687. Un tanar de 22 de ani, din Deva, in timp ce conducea o mașina pe banda a doua de circulație, a patruns pe sensul opus de […] Articolul…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a fost, joi, in județul Hunedoara, unde a participat la recepția barajului Mihaileni, ale carui lucrari au inceput in urma cu 36 de ani. Tanczos Barna a spus ca ani de zile au fost incercari de finalizare a barajului de la Mihaielni, iar anul trecut și anul acesta…