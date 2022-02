Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a unor sesizari legate de o serie de neconformitați in cadrul unor creșe și gradinițe din Timișoara, inspectorii Serviciului Control in Sanatate Publica din cadrul Direcției de Sanatate Publica a Județului Timiș au efectuat verificari la fața locului. Cu aceasta ocazie s-au constatat abateri…

- Inspectorii din cadrul Direcției de Sanatate Publica a Județului Timiș au constatat o serie de neconformitați la o gradinița privata din Timișoara: abateri de la normele de igiena, nerespectarea circuitelor funcționale și absența autorizațiilor pe diverse planuri. A fost suspendata activitatea pana…

- Direcția de Sanatate Publica a Județului Timiș a anunțat ca, in urma unor sesizari legate de „o serie de neconformitați in cadrul unor unitați de invațamant privat preșcolar (creșe, gradinițe) din Timișoara, inspectorii Serviciului Control in Sanatate Publica din cadrul DSP Timiș au efectuat verificari…

- Conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica a Județului Timiș, rata de infectare la 20 decembrie pentru o mie de locuitori in judetul Timis este de 1,04 in scadere fata de duminica cand era 1.07. Rata a scazut si in Timisoara, de la 1,42 cat a fost pe 18 decembrie, la 1,36. Daca duminica…

- Conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica a Județului Timiș, rata de infectare la 19 decembrie pentru o mie de locuitori in judetul Timis este de 1,07 in scadere fata de sambata cand era 1.14. Rata a scazut si in Timisoara, de la 1,50 cat a fost pe 18 decembrie, la 1,42. Sunt patru ...…

- Conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica a Județului Timiș, rata de infectare la 18 decembrie pentru o mie de locuitori in judetul Timis este de 1,14 in scadere fata de vineri cand era 1.19. Rata a scazut si in Timisoara, de la 1,57 cat a fost pe 17 decembrie, la 1,50. Sunt patru ...…

- Conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica a Județului Timiș, rata de infectare la 17 decembrie pentru o mie de locuitori in judetul Timis este de 1,19 in scadere fata de joi cand era 1.29. Rata a scazut „bine” si in Timisoara, de la 1,73 cat a fost pe 16 decembrie, la 1,57. In ... The…

- Conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica a Județului Timiș, rata de infectare la 16 decembrie pentru o mie de locuitori in judetul Timis este de 1,29 in scadere fata de ieri cand era 1.34. Rata a scazut si in Timisoara, de la 1,81 cat a fost miercuri, la 1,73. In Timis, doar 3 ... The…