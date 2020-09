Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul intregii țari 305 unitați de invațamant se afla, luni, in scenariul trei, astfel ca elevii invața in sistem online. 4.406 de unitați de invațamant sunt in scenariul 2 - cursuri mixte și 2.945 de unitați de invațamant in Scenariul 1, cursuri clasice.

- Sapte unitati de invatamant din judetul Covasna au intrat, incepand de luni, in scenariul rosu, urmand sa deruleze cursuri exclusiv online, informeaza conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ), conform Agerpres.Potrivit sefului ISJ Covasna, Kiss Imre, scenariul rosu a fost aplicat la Liceul teoretic…

- Prin urmare, vor trece din scenariul 2, in scenariul 3, trei clase a III-a din Scoala Gimnaziala nr. 29 „Mihai Viteazul" Constanta, respectiv doua clase a II-a din Scoala Gimnaziala nr. 8 Constanta. "Modificarile au venit ca urmare a infectarii cu SARS-CoV-2 a unui cadru didactic, care preda in ambele…

- La nivelul judetului Iasi, in acest moment, sunt deja 8 cadre didactice de la sase unitati de invatamant preuniversitar din Iasi identificate cu Covid-19, trei dintre acestea fiind spitalizate, iar cinci in carantina sau izolare. Cu toate ca exista la acest moment doua unitati de invatamant cu cate…

- Prefectura Constanta a anuntat, marti dupa-amiaza, ca sapte unitati de invatamant isi modifica scenariile de functionare, doua dintre acestea trec la scenariul 3, urmand sa aiba cursuri exclusiv online, dupa ce au fost confirmate cazuri in randul angajatilor scolii. De asemenea, alte cinci unitati…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a aprobat, in sedinta de duminica, trecerea a opt unitati de invatamant din Capitala, aflate in scenariul galben, la scenariul rosu, iar cinci scoli care erau incadrate in scenariul rosu au fost trecute in cel galben, potrivit unui…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a sustinut, duminica seara, o conferinta de presa, in care a aratat cum va incepe noul an scolar. „In conformitate cu deciziile luate de comitetele județene de situații de urgența, avem urmatoarea situație: 12.423 de unitați de invațamant in scenariu verde, 4.915…

- Trei unitați de invațamant din municipiul Radauți vor beneficia in acest an de investiții de 613.000 de lei, a anunțat primarul Nistor Tatar. Este vorba de Colegiul Tehnic Radauți, Școala Gimnaziala ”Mihai Eminescu” și Colegiul ”Andronic Motrescu”. Potrivit primarului, la Colegiul Tehnic Radauți se…