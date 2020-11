Stiri pe aceeasi tema

- Gradina Zoologica din Timisoara se va inchide, dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu un pui de cerb, bolnav, foarte slab, iar oamenii s-au revoltat afirmand ca animalele nu sunt ingrijite corespunzator. Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, marti, intr-o conferinta…

- Primarul Dominic Fritz ia in calcul inchiderea Gradinii Zoologice de la Padurea Verde și redeschiderea ei dupa ample lucrari de reabilitare și chiar extindere. „Știu ca foarte multa lume s-a ingrijorat in ultimele doua zile dupa apariția pozei cu cerbul bolnav de la Gradina Zoologica. Am vorbit și eu…

- Politistii Serviciului de Investigare a Infractiunilor Economice (SICE) au descins miercuri dimineata la mai multe adrese din Timis si Arad pentru perchezitii intr-un dosar in care doi padurari sunt acuzati de taieri ilegale de lemn.

- UPDATE – Un barbat in varsta de 48 de ani care manevra un excavator a decedat dupa ce un zid s-a prabusit peste utilaj, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa. Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs, marti seara, pe fosta platforma chimica de la Savinesti. ‘Un…

- Multa durere a lasat in urma ei Cristina Bianca, fetița din comuna buzoiana Valea Ramnicului care a murit, marți seara, lovita de un tren. Copila se afla cu animalele la pascut la mai puțin de 15 metri de casa. Zeci de persoane au condus-o la mormant pe fata care sambata trecuta implinise 13 ani. Intreaga…

- Prima persoana din lume care s-a vindecat de Sindromul Imunodeficienței Umane (HIV) a murit de leucemie mieloida acuta. Americanul Timothy Ray Brown a scapat de virus datorita unui transplant de...

- Un barbat in varsta de 88 de ani, din Radauți, testat și confirmat cu Covid-19 saptamana trecuta, dar care nu a vrut sa ramana in spital, a fost gasit mort duminica.Barbatul a acuzat o problema cardiaca și a fost internat in data de 10 septembrie, la Spitalul Municipal Radauți, fiind testat pentru ...

- Tatal Madalinei Manole, infectat cu coronavirus, a murit miercuri, anunta fiul sau, Marian, pe o retea de socializare. Ion Manole avea 77 ... The post A murit tatal Madalinei Manole. El era bolnav de COVID-19 si nu gasise loc la ATI cand a ajuns la spital appeared first on Renasterea banateana .