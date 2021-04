GRĂBEȘTE-TE! La MAC GSM ai SUPER reduceri, PLUS ocazia de a câștiga un voucher de 500 de lei! Mai sunt doar TREI zile de mega oferte la MAC GSM. Acum gasești sute de produse cu reduceri substanțiale. Iar, cu fiecare achiziție, ai o șansa in plus sa primești CADOU un voucher de 500 de lei. Unde mai pui faptul ca la MAC GSM ai produse de calitate și avantaje DE FIERCARE data cand oamenii faini de acolo poarta de grija telefonului tau: La parterul blocului de pe Bulevardul Independenței, vizavi de Kaufland, se afla un magazin cu sute de produse pentru telefonul tau. MAC GSM este cel mai cautat magazin de accesorii și gadget-uri pentru telefoane. Calitatea, prețurile accesibile și serviciile… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iubiți frați preoți, Cinstiți viețuitori ai sfintelor manastiri, Drept-slavitori creștini, HRISTOS A INVIAT! Cu mult dor am așteptat aceasta noapte plina de lumina. Ne-am dorit mult sa nu mai traim experienta anului trecut, ci sa fim impreuna, in biserici, la acest „praznic al praznicelor si sarbatoare…

- Cauți un cadou care sa nu ramana uitat pe un raft, ci unul care sa fie și util?! De curand s-a deschis magazinul ABC Best Price in zona Doi Stejari, Focșani. Ionuț Baciu, administratorul magazinului, spune ca acest concept vine in sprijinul celor care sunt in cautarea unui cadou care sa imbine utilul…

- Banca Regionala pentru Alimente (BRAC) impreuna cu Lidl Romania, colecteaza, in aceasta perioada, alimente neperisabile pentru persoane aflate in nevoie din județul Brașov. Campania de Paște, organizata de Banca Regionala Pentru Alimente Brașov și Lidl Romania se va desfașura in 120 de magazine Lidl…

- Povestea magazinului Zoo Hobby incepe acum 20 ani, atunci cand Calin Lungu, asistent veterinar și crescator de caini din rasa Akita, s-a gandit sa deschida in Bistrița un magazin cu hrana și accesorii de animale care sa rezolve problema cu care se confrunta și el și pe care, la acea vreme, o aveau mai…

- Papa Francisc a calificat duminica, in cadrul mesajului traditional de Paste cu prilejul rostirii binecuvantarii "Urbi et Orbi", drept "scandaloase" perpetuarea conflictelor militare si cursa inarmarilor in contextul pandemiei, transmite AFP, potrivit agerpres.ro. "Pandemia este inca in desfasurare,…

- Fluctuațiile pe piețele și bursele internaționale atesta o creștere continua a prețurilor la petrol și produsele petroliere derivate, fapt care influențeaza conjunctura prețurilor de pe piața interna. Drept urmare a ultimelor evoluții pe piața produselor petroliere, Agenția Naționala pentru Reglementare…

- MAC GSM este unul dintre cele mai cautate magazine de accesorii pentru telefoane din Bistrița, iar fanii gadgeturilor de calitate din oraș știu ca la ei, in magazinul de pe Independenței (chiar in dreptul trecerii de pietoni de la Kaufland) gasesc tot ce le trebuie pentru un telefon cool, cu toate accesoriile…

- Oferta eMag de azi, 9 februarie – sunt reduceri importante la brandul LG. Daca vrei o reducere la un televizor bun, eMag are astazi o oferta de neratat. Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce inseamna ca daca veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent…