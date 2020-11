Stiri pe aceeasi tema

- Cand ești șmecher și ai cu ce, regulile de circulație devin invizibile! Așa s-a intamplat și in cazul lui Vasi Geambazi, nepotul latifundiarului din Pipera! Baiatul de bani gata a uitat de orice reguli și s-a distrat bine mersi cu prietenii! Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro,…

- Oricat de milionar ai fii, tot copilul mamei ramai, nu-i așa? Ei bine, este și cazul lui Dan Diaconescu, care, atunci cand vine vorba despre cea care i-a dat viața, uita de absolut orice, chiar și de regulile de circulație! Cum a gafat-o fostul prezentator TV pe strazile Capitalei? Imagini ”senzaționale”…

- Lucian Sanmartean și Gabriel Canu au plecat de acasa cu planuri mari, dar au omis un lucru important: graba strica treaba! Mereu „pe fuga”, cei doi foști fotbaliști nu au mai ținut cont de nimic și și-au pus viețile in pericol atunci cand au incalcat legea. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro…

- Nelu Bud este un cunoscut afacerist din București, insa nici strain bisericilor nu este. Fostul soț al cantareței Corina Bud pare sa iși tragp succesul și pace ainterioara din rugaciuni și ajutor Divin, iar paprazzi Spynews.ro au imagine care demonstreaza acest lucru.

- Tristan Tate are lumea la picioare, iar fetele abia daca-l lasa in pace, mereu fiind in prejma lui, insa iata ca milionarul a uitat de tot. Atat de iubita, cat și de regulile de circulație. Cum a fost surprins de paparazzi Spynews.ro

- Accident matinal la Chișinau. Un șofer a ignorat un indicator și s-a tamponat cu mașina intr-un Peugeot. In urma impactului, mașina șoferului, care s-ar face vinovat, a fost proiectata intr-un obstacol. Potrivit poliției, victime nu sunt.

- Edi Iordanescu ar face orice pentru soția lui insarcinata, și chiar asta a și facut in trafic, fara sa mai țina cont de nimic. Aceasta a incalcat regulile de circulație de dragul mamei viitorului sau copil. Cum au fost surprinși in trafic de paparazzii Spynews.ro!