Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combatere a prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat,…

- Politistii constanteni deruleaza actiuni de verificare a masurilor anti COVID 19. Amenzi in valoare de 22.300 de lei, in ultimele 24 de ore.Avand in vedere instituirea masurii carantinei zonale in municipiul Constanta, timp de doua saptamani, politistii si jandarmii constanteni sunt mobilizati in misiuni…

- Guvernul Romania a prelungit azi starea de alerta pentru inca 30 de zile, din cauza pandemiei de coronavirus, fara sa introduca noi restricții pentru locuitori. Raed Arafat, secretar de stat și șeful Departamentului de Situații de Urgența, a susținut o conferința dupa ședința Guvernului, in urma careia…

- Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a anuntat luni in Camera Deputatilor de la Roma ca guvernul va interzice circulatia pe timpul noptii, pentru a limita raspandirea coronavirusului, informeaza dpa, citata de Agerpres.

- In cateva zile va fi disponibila, la nivel național, o aplicație electronica ce va interconecta actorii implicați in lupta Covid 19, a anunțat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Ea este deja testata in Dolj și București. Conform reprezentantului Guvernului, in cazul pacienților care stau acasa și așteapta…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, alaturi de celelalte structuri cu atributii in domeniul ordinii si sigurantei publice, au actionat, pe raza judetului, pentru verificarea respectarii masurilor impuse…

- 8 argeșeni amendați pentru nerespectarea izolarii sau carantinei. Alți 215 au fost sancționați pentru ca nu au purtat masca de protecție. In ultimele 24 de ore, aproape 200 de efective de poliție au desfasurat actiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zonele…

- In ultimele 24 de ore, aproape 200 de efective de poliție au desfasurat actiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zonele aglomerate, restaurante, terase dar si in mijloacele de transport in comun, pentru prevenirea și limitarea infectarii cu virusul Covid-19.…