- Veterana artista spaniola Julieta Serrano a primit, la 86 de ani, primul sau Goya pentru cea mai buna actrita intr-un rol secundar pentru interpretarea sa din "Dolor y gloria", relateaza La Vanguardia. Actrita i-a multumit la primirea premiului regizorului filmului, Pedro Almodovar, pentru a fi creat…

- Filmele "Dolor y gloria", de Pedro Almodovar, si "Mientras dure la guerra", de Alejandro Amenabar, se afla la egalitate la mijlocul galei celei de-a 34-a editii a premiilor Goya, cu cate trei trofee fiecare, relateaza EFE. Filmul lui Amenabar despre scriitorul Miguel de Unamuno si Razboiul…

- Filmul spaniol 'Dolor y Gloria', al regizorului Pedro Almodovar, a fost selectat luni de Academia Americana a Filmului pe lista semifinalistelor pentru a candida la premiile Oscar pentru cel mai bun film international si cea mai buna coloana sonora in 2020, relateaza EFE. Este vorba de singurul…

- ''Mientras dure la guerra'', un film a carui actiune se petrece la inceputul Razboiului Civil din Spania, in regia lui Alejandro Amanabar, s-a clasat in fruntea nominalizarilor la cea de-a 34-a editie a Premiilor Goya ale cinematografiei spaniole cu 17 candidaturi, urmat de ''Dolor…

- Peliculele ''J'Accuse'', in regia lui Roman Polanski, ''Dolor y Gloria'', realizat de Pedro Almodovar, si ''Il Traditore'', in regia lui Marco Bellocchio, se afla in fruntea nominalizarilor pentru cea de-a 32-a editie a premiilor Academiei de Film…

- Prima ediție a festivalului Les Films de Cannes a Braila are loc intre 15 și 17 noiembrie, la Cinema Cinefeel, cu filmele vazute și premiate in Competiția Oficiala a Festivalului de Film de la Cannes. Festivalul incepe vineri, 15 noiembrie, cu filmul care a caștigat marele premiu - Palme d’Or - al…