- Artisti cunoscuti ai muzicii electronice vor evolua pe scena primului festival de acest gen organizat pe Cetatea Deva, in perioada 27-29 iulie, in programul evenimentului "Citadela Festival" fiind incluse si ateliere de creatie, expozitii sau prezentari ale unor produse realizate de artizani locali.…

- Ilie Micolov, compozitorul si interpretul uneia dintre cele mai cele mai ascultate melodii romanești dintotdeuna – Dragoste la prima vedere, a murit la varsta de 69 de ani, sambata (21 iulie), la Bucuresti. Artistul avea grave probleme de sanatate și s-a stins in urma unui stop cardio-respirator. In…

- Premiera filmului Bodrog regizat de aradeanul Mihai Salajan (Selfmademusic), scris in colaborare cu Dr. Ștefan Tiron, a carui muzica a fost compusa de timișorenii de la Makunouchi Bento, va avea loc vineri, 20 iulie, de la ora 17.45, in incinta Salii 2 a Teatrului Național Timișoara. „Bodrog” e un pseudo-documentar…

- Tobosari, dansatoare de cabaret, circari si personaje fantastice vor umple Capitala in urmatoarele 4 weekend-uri. Festivalul B-FIT in the Street! aduna sute de artisti din toata lumea. In aceasta seara, de la ora 19.00, sunteti asteptati la o mare parada.

- Melomanii timișoreni sunt așteptați la un eveniment deosebit, in cadrul caruia Dimitri Monstein Ensemble (Elveția) va susține un concert de neratat, evenimentul urmand sa se desfașoare vineri, 13 iulie, de la ora 20.00, la Porto Arte. Bateristul Dimitri Monstein imbina cu succes muzica clasica cu elementele…

- Practic, reprezentanții PMT vor sa desființeze tiroliana și sa monteze un complex de tobogane tip castel, sa puna in valoare tunelul, iar in el sa se țina ateliere, la unul din capetele tunelului sa fie un spațiu comercial pentru vanzarea de jucarii, vor ateliere de muzica și teatru in interiorul…

- Aproximativ 70.000 de persoane au participat în ultimele 11 zile la festivalul Jazz in the Park, desfașurat în 21 iunie-1 iulie în mai multe locuri din Cluj: în parc, pe malul Someșului, la Pata Rât, în strada, la opera și la muzeu, anunța organizatorii…

- Astazi s-a deschis BUCATERIA in Gradina Palas, cu cel mai bun street food, muzica live, cinema in aer liber si activitati pentru copii. Sunteti asteptati in Parcul Palas pana duminica sa imbinati toate aceste placeri. Parcul Palas este impanzit de food truck-uri pregatite sa ii incante pe clienti cu…