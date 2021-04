Stiri pe aceeasi tema

- Robert Vesea are doar 10 ani și și-a facut curaj sa participe in ediția 22 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, in dorința lui de-a demonstra ca și un copil poate ajunge in echipe!

- Originar din Pitesti si de profesie instructor de supravietuire, Relu Nica a participat in aceasta saptamana la emisiunea „Chefi la cutite” de la Antena 1, unde a preparat o reteta inedita.

- Regimul flexitarian este un concept nu foarte popular in Romania, insa care aduce foarte multe beneficii. Ștefan Nița este bucatarul care a venit la Chefi la cuțite pentru a le prezenta juraților dieta speciala. Deși a obținut cuțitul care sa il duca in etapa urmatoare, concurentul l-a refuzat.

- Sorin Bontea este unul dintre cei mai apreciați bucatari din Romania. Juratul de la „Chefi la cuțite” a fost intrebat de nenumarate ori de catre fani, daca el este cel care gatește in familia lui, iar acum, acesta a recunoscut cine este, de fapt, chef in bucataria de acasa. „Trebuie sa va zic un secret:…

- Paula Andreea, zisa si Sophi, este din Constanta, locuieste in 2 Mai, si a fost aseara, la Chefi la cutite, de la Antena1, cu o reteta de supa crema de dovleac.Absolventa de stiinte politice, aceasta a marturisit faptul ca se ocupa si cu politica, dar si cu gatitul sau turismul.A a decis sa pregateasca…

- Vladimir Rotar a venit in ediția 2 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” ca sa demonstreze ca se pricepe de minune la gatit. Nu a venit singur, ci impreuna cu Paul Maxim, un fost concurent!

- In prima ediție a sezonului 9 ”Chefi la cuțite” și-au facut apariția numai concurenți surprinzatori, printre aceștia numarandu-se și Laurențiu Ardeleanu. Tanarul i-a impresionat pe cei trei jurați de la ”Chefi la cuțite”, atat cu preparatul sau, cat și cu povestea sa de viața. Concurentul a ajuns de…

- Thalida Trofin a venit pusa pe fapte mari an noul sezon Chefi la cuțite. Fosta iubita a lui Kamara nu vrea doar sa ii dea pe spate pe jurați cu preparatul ei, ci vrea sa il ia și acasa pe chef Catalin Scarlatescu, pe care il simpatizeaza foarte mult.