Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Tulcea solicita Ministerului Mediului sa permita vanarea sacalilor din Delta Dunarii, precizand ca acestia ataca gospodariile si reprezinta un pericol pentru siguranta comunitatilor locale, anunța news.ro. Consiliul Judetean Tulcea a transmis, joi, printr-un comunicat de presa,…

- România nu are un sistem de taxare a poluarii si este nevoie de un pachet de masuri care sa faca diferenta între cetateanul care, într-adevar, nu-si permite o masina noua si cel care umbla pe strada cu o masina mai veche de 15 ani, dar pe piata libera costa 15 - 20.000 de euro, a afirmat,…

- Romania nu are un sistem de taxare a poluarii si este nevoie de un pachet de masuri care sa faca diferenta intre cetateanul care, intr-adevar, nu-si permite o masina noua si cel care umbla pe strada cu o masina mai veche de 15 ani, dar pe piata libera costa 15 - 20.000 de euro, a afirmat, joi, intr-o…

- Romania nu s-a opus si nu se opune Strategiei Forestiere Europene, dar trebuie sa stim exact ce costuri vor fi generate de obiectivele stabilite si daca aceste costuri vor fi suportate de catre statele membre sau avem acces si la alte resurse, a declarat, marti, la Digi 24, ministrul Mediului, Apelor…

- Proiectul de Ordonanta de Urgenta care permite interventia imediata in localitatile unde se semnaleaza prezenta ursilor a fost finalizat si va fi adoptat in urmatoarea sedinta de Guvern, a anuntat, miercuri, pe Facebook, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. Tanczos Barna a precizat…

- Draftul actului normativ privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului se afla in circuitul de avizare interministeriala si va fi aprobat in curand de Guvern, a scris, miercuri, pe propria pagina de Facebook, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos.

- Ordonanta de Urgenta privind infiintarea Garzii Forestiere Nationale a fost aprobata miercuri, in sedinta de Guvern, a anuntat Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), potrivit Agerpres. „Aceasta masura vine ca urmare a evolutiei continue a activitatilor in domeniul silvic, in vederea obtinerii…

- Garda Nationala de Mediu este in prezent in control la Primaria Sectorului 1 si la operatorul de salubritate pentru a stabili incalcari ale legislatiei si obligatiile de mediu care revin fiecarui actor in parte, a anuntat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, potrivit Agerpres.…