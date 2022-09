Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit in aceasta dupa amiaza in Arad, la ieșirea din cartierul Gai, langa manastirea „Sfantul Simeon Stalpnicul”. „Intervine Detașamentul de pompieri Arad cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, incadrata cu trei subofițeri si doi soldați. Incendiul se manifesta…

- Pompierii au fost solicitați astazi la doua incendii de vegetație in județul Arad. Primul incendiu, semnalat puțin dupa ora 14:00 in Zimandu Nou, a fost infruntat de o autospeciala de stingere cu apa și spuma, cu sprijin din partea SVSU Zimandu Nou, și a fost stins in limitele la care a fost gasit,…

- Pompierii greci luptau duminica sa aduca sub control trei incendii forestiere puternice in nordul, sudul si estul tarii, pe fondul temerilor referitoare la declansarea unor alte incendii din cauza valului de canicula care s-a abatut asupra tarii.

- Incendiul care a devastat 7.000 de hectare de padure in sud-vestul Frantei, in apropierea bazinului Arcachon, este in prezent circumscris dupa 11 zile de lupta a pompierilor, au anuntat sambata autoritatile locale, noteaza AFP.

- Incendiu declansat in aceasta dupa amiaza la groapa de gunoi a municipiului Arad. Pompierii de la Detașamentul Arad intervin cu doua autospeciale de stingere, un echipaj SMURD pentru protecția personalului propriu și angajati ai obiectivului. Incendiul se manifesta pe aproximativ 300 de metri patrati.…

- UPDATE Incendiul a fost lichidat. Evenimentul nu s a soldat cu victime. Au ars cabluri la motor., transmit reprezentantii ISU Dobrogea. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe autostrada A2, la km 154, directia spre Bucuresti.Din…