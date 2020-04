Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit, sambata noapte, la o bucatarie de vara din comuna Baia, fiind pusa in pericol și o casa aflata in construcția corp comun. Alarma la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava s-a dat in jurul orei 1.30, la fața locului intervenind militarii Detașamentului de ...

- Flacarile au mai distrus o anexa la Cotești Pompieri vranceni din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au fost solicitați astazi, in jurul orei 16:40, sa intervina pentru stingerea unui incendiu la o gospodarie din comuna Cotești. La fața locului s-au deplasat trei echipaje cu: doua autospeciale…

- Flacarile au mai distrus o anexa la Cotești Pompieri vranceni din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au fost solicitați astazi, in jurul orei 16:40, sa intervina pentru stingerea unui incendiu la o gospodarie din comuna Cotești. La fața locului s-au deplasat trei echipaje cu: doua autospeciale…

- Un puternic incendiu a izbucnit, astazi, in curtea unui parc de dezmembrari auto de pe raza localitații buzoiene Vernești. Zeci de mașini abandonate s-au facut scrum, degajand un fum gros, care s-a vazut și din oraș. Alarma s-a dat in jurul pranzului, atunci cand angajații parcului au zarit fum ieșind…

- Un foc lasat nesupravegheat a aprins o gospodarie din localitatea Axintele. Alarma s-a dat sambata dimineata, la ora 07.50. La locul solicitarii s-au deplasat de urgenta trei echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Urziceni, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o autosanitara…

- Militarii Punctului de Lucru Poiana Stampei și ai Detașamentului de Pompieri Vatra Dornei, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența (SVSU) Dorna Candrenilor, au intervenit cu trei autospeciale de stingere, o ambulanța SMURD și o motopompa, pentru localizarea și lichidarea…

- Trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința situata in localitatea Urechești. Forțele de intervenție acționeaza pentru stingerea incendiului care se manifesta generalizat pe o suprafața de aproximativ 200 mp,…

- Joi seara, in jurul orei 18.00, pompierii si politistii au fost anuntati despre izbucnirea unui incendiu la locuinta unui barbat de 48 de ani, din comuna Dorna Candrenilor.La fata locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Vatra Dornei, care au localizat si stins ...