Gorj: Un bărbat cu permisul auto anulat a murit după a intrat cu mașina într-un cap de pod Un barbat, in varsta de 60 de ani, a murit duminica seara, in urma unui accident rutier produs in comuna gorjeana Plopșoru. Din cercetarile efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul ca barbatul, de 60 de ani, din orașul Rovinari, in timp ce conducea un autoturism pe DE 79 din direcția Craiova catre Rovinari, pe raza comunei Plopșoru, a ieșit in afara parții carosabile și a intrat in coliziune cu un cap de podeț, suferind leziuni in urma carora a survenit decesul. Din verificari a reieșit faptul ca barbatul avea permisul de conducere anulat. In autoturism se mai afla un copil de 10… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

